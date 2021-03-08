В Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человека

В Святошинском районе Киева ночью 8 марта случился пожар в помещении бани, пристроенной к частному двухэтажному домовладению. В результате возгорания обрушилось перекрытие между этажами, под завалами нашли тела трех человек.

Пожар возник в 01 час 26 минут, в 3часа 10 мин ее ликвидировали, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"По прибытию было установлено, что в 2-этажном нежилом здании, на 1-этаже в комнате отдыха возник пожар. В результате пожара в 2-этажном здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные по которым устанавливаются", - отмечали спасатели.

В результате пожара сгорело 80 кв. м металлических и деревянных конструкций здания, мебель и личные вещи. Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним, что вчера в центре Ровно спасатели ликвидировали пожар в гриль-баре "Двор", не допустив распространения огня на рядом расположенный магазин одежды. Спасатели установили, что очаг пожара находился в середине ресторана у барной стойки.