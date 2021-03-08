Сын Ирины Билык заявил о своей женитьбе

Сын Ирины Билык собирается жениться. Глеб Оверчук в свои 21 год давно живет отдельно от мамы со своей девушкой Алисой, с которой они знакомы со школьной скамьи. Глеб с Алисой долгое время дружили, потом начали жить вместе, но пришло время, и пара решила пожениться.

"Я не тот, кто любит менять партнеров каждый день, поэтому сразу имел серьезные намерения. Мы встречаемся уже пять лет, почти все это время живем вместе и нам вдвоем очень хорошо", — сказал Глеб Оверчук.

Глеб признается, что до отношений с Алисой многие считали его геем. У парня действительно до этого не было отношений с девушками, но Алиса покорила сердце молодого музыканта. Около пяти лет они живут вместе. Во время последнего путешествия в Японию сын Ирины Билык сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Это выглядело не совсем традиционным образом, но главное, что пара счастлива.

"Сделал ей предложение сломанным „горлышком“ от бутылки из-под пива. Помолвка состоялась в Японии, и я очень долго готовился к этому событию… А вообще, очень счастлив, что это произошло», — вспоминает Глеб.

Устраивать большую и пышную свадьбу Глеб с Алисой пока не планируют, хотя родители их постоянно подталкивают к проведению торжества. Пока что в планах устроить скромный праздник в кругу друзей и поехать в Крым, откуда родом Алиса.

Напомним, Ирина Билык тепло отзывается о девушке старшего сына и считает, что ее сын влюбился навсегда.