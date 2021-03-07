В очереди на вакцинацию от ковида - 155 тысяч украинцев

Такое количество человек записалось на прививку в течение 5 дней.

В очереди на вакцинацию от ковида - 155 тысяч украинцев
Фото: Макс Требухов

На вакцинацию от коронавируса за 5 дней записались более 155 тысяч украинцев.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Данные будут внесены в электронный список ожидания. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививки в соответствии с утвержденным Министерством охраны здоровья планом вакцинации.

"Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации", - добавил Шмыгаль.

Отметим, заполнить заявку можно через приложение и веб-портал "Действие" или с помощью национального контакт-центра МОЗ (0800 60 20 19).

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля, уже вакцинировано 17 037 человек. 1 марта первым из украинских чиновников вакцинировался министр охраны здоровья Максим Степанов. 2 марта прививку от ковида получил президент Украины Владимир Зеленский.

Также среди вакцинированных - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и начальник Пограничной службы Сергей Дейнеко.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета - осени.

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