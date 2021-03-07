Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины в Дарницком районе, тело которой обнаружили в воскресенье, 7 марта.

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня около 03.00 часов в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело неизвестной без признаков жизни. Наряд полиции, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.