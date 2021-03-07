Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины в Дарницком районе, тело которой обнаружили в воскресенье, 7 марта.

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня около 03.00 часов в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело неизвестной без признаков жизни. Наряд полиции, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажираВ Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажира
Умер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метроУмер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метро
Полиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фотоПолиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фото
В Новой Зеландии тысячи жителей эвакуированы из-за мощных землетрясенияВ Новой Зеландии тысячи жителей эвакуированы из-за мощных землетрясения
Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной УкраиныСиноптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фотоПолиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фото
В Харькове на улице застрелили мужчину, полиция ввела в действие план "Сирена"В Харькове на улице застрелили мужчину, полиция ввела в действие план "Сирена"
Полиция накрыла колл-центр телефонных мошенников со штатом 100 человекПолиция накрыла колл-центр телефонных мошенников со штатом 100 человек
В Шевченковском районе Киева упал строительный кранВ Шевченковском районе Киева упал строительный кран
Полиция открыла пять производств в отношении ровенского стоматолога, которая била детейПолиция открыла пять производств в отношении ровенского стоматолога, которая била детей
В Черкасской области полиция накрыла подпольную нарколабораториюВ Черкасской области полиция накрыла подпольную нарколабораторию
В Украине действуют 20 воров в законе, - НацполицияВ Украине действуют 20 воров в законе, - Нацполиция
В Подольском районе Киеве горел ресторанВ Подольском районе Киеве горел ресторан
Полиция назвала версии возникновения пожара в реанимации запорожской больницыПолиция назвала версии возникновения пожара в реанимации запорожской больницы
Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация"Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация"
Последние новости
Подгружаем последние новости