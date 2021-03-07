От ковида в Киеве умерло еще 14 человек

За сутки в столице обнаружили 432 случая болезни.

За минувшие сутки, 6 марта, в Киеве выявили 432 случая заболеваний коронавирусом. Умерли 14 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди них 240 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 165 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (93), Деснянском (84) и Оболонском (69).

В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов.

Выздоровел за минувшие сутки 41 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 142 030. Коронавирус преодолели 96 328 жителей.

За период пандемии в столице 2 767 летальных случаев от вируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 марта, в Украине коронавирусом заболели еще 7 167 человек, умерло 103 человека.

Ранее Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.

Руководитель МОЗ считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета - осени.