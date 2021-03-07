В центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человека

В субботу вечером, 6 марта, в центре Одессы возле ресторана на улице Екатерининской произошла стрельба.

Об этом сообщили местные правоохранители.

"Сообщение о том, что на улице Екатерининской произошла стрельба, поступило в полицию сегодня утром", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 32-летний мужчина, открыл стрельбу из травматического оружия.

Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

По информации издания dumskaya.net, стрельба произошла возле ресторана "Ванити".

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в конце февраля в Днепре толпа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных - сын известного бизнесмена Александра Петровского.

В Харькове драка в аптеке переросла в стрельбу, задержали 20 человек.