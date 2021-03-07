В центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человека

Возле ресторана подрались две компании молодых людей.

В субботу вечером, 6 марта, в центре Одессы возле ресторана на улице Екатерининской произошла стрельба.

Об этом сообщили местные правоохранители.

"Сообщение о том, что на улице Екатерининской произошла стрельба, поступило в полицию сегодня утром", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 32-летний мужчина, открыл стрельбу из травматического оружия.

Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

По информации издания dumskaya.net, стрельба произошла возле ресторана "Ванити".

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в конце февраля в Днепре толпа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных - сын известного бизнесмена Александра Петровского.

В Харькове драка в аптеке переросла в стрельбу, задержали 20 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажираВ Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажира
Умер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метроУмер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метро
Полиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фотоПолиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фото
В Новой Зеландии тысячи жителей эвакуированы из-за мощных землетрясенияВ Новой Зеландии тысячи жителей эвакуированы из-за мощных землетрясения
Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной УкраиныСиноптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Ровно горел ресторан, пожар тушили 23 спасателяВ центре Ровно горел ресторан, пожар тушили 23 спасателя
В Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учениковВ Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учеников
Коронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человекаКоронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человека
В Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человекаВ Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человека
В Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусомВ Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человека
На Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекцииНа Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекции
На Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человекаНа Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человека
В Дрогобыче в результате разрыва гранаты погибли два человека, один получил ранения
В пожаре на Винниччине пострадали малолетние детиВ пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети
Последние новости
Подгружаем последние новости