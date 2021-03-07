В центре Ровно горел ресторан, пожар тушили 23 спасателя

В центре Ровно спасатели ликвидировали пожар в ресторане "Amsterdam", не допустив распространения огня на рядом расположенный магазин одежды.

Об этом сообщили местные спасатели.

"07 марта в 8:45 по спецлинии "101" поступило сообщение о пожаре в ресторане Amsterdam в городе Ровно по улице Петлюры. На место вызова было направлено дежурное отделение пожарных городского гарнизона ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Спасатели установили, что очаг возгорания находится в середине ресторана у барной стойки.

Существовала угроза быстрого распространения огня на все помещения заведения и на второй этаж, где находился магазин одежды "4 сезона".

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"На тушение оперативно были поданы огнетушащие средства. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - сообщили в ГСЧС.

В 9:10 пожар был локализован, а в 09:36 ликвидирован.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет. На момент возникновения пожара ресторан был закрыт и внутри не было посетителей.

Во время пожара спасатели вынесли из помещения кислородный баллон.

Огнем повреждено 50 м кв. помещения зала ресторана.

Пожар тушили 23 спасателя. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Фото: ГСЧ С

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС