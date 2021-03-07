Авария автобуса в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

28 человек госпитализированы.

Авария автобуса в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в лечебных учреждениях находится 28 человек, пострадавших в ДТП украинского рейсового автобуса, который ехал по маршруту Познань-Херсон в Польше. 9 из них - в тяжелом состоянии.

Об этом информирует ГСЧС со ссылкой на МИД.

На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

Напомним, авария произошла в субботу, 6 марта, в 00:50 вблизи города Кашице, в автобусе находилось 57 украинцев. Погибли 5 человек, 35 человек были госпитализированы.

Вечером 6 марта при содействии консулов 24 человека отправлены в Украину.

Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП.

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