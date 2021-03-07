На Тернопольщине горел сахарный завод

Жертв и пострадавших нет.

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар в резервуаре на территории ООО “Радеховский сахар”.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Фото: ГСЧС

"7 марта в 7:28 в пгт Заводское Чертковского района на территории ООО "Радеховский сахар" в резервуаре (объемом 5 тыс. м куб.) с остатком мазута возник пожар на площади около 200 м кв", - говорится в сообщении.

В 8:41 пожар в резервуаре локализован, в 09:16 - ликвидирован.

Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет. Пожар тушили 8 спасателей.

Напомним, 15 января в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар на химическом заводе. Произошло факельное горение пиролизной печи на площади ориентировочно 45 квадратных метров.