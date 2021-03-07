В Украину отправились 24 гражданина, пострадавших в ДТП в Польше, - МИД

В больницах остаются 26 украинцев.

В Украину отправились 24 гражданина, пострадавших в ДТП в Польше, - МИД
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в результате ДТП украинского автобуса, который ехал по маршруту Познань - Херсон в Польше, выехала в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой. «Горячая линия» МИД для родственников: +38 044 238 15 88", - написал Николенко в Twitter.

Напомним, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Позже пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий уточнила, что в ДТП погибли пять человек, один скончался по дороге в госпиталь.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетел в кювет и перевернулось.

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