В Украину отправились 24 гражданина, пострадавших в ДТП в Польше, - МИД

Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в результате ДТП украинского автобуса, который ехал по маршруту Познань - Херсон в Польше , выехала в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"ДТП в Польше : при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой. «Горячая линия» МИД для родственников: +38 044 238 15 88", - написал Николенко в Twitter .

Напомним, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Позже пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий уточнила, что в ДТП погибли пять человек, один скончался по дороге в госпиталь.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетел в кювет и перевернулось.