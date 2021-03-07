Из больницы вышел 15-летний Юрий Крученый, которого избили в Париже

15-летнего украинца Юрия Крученого, на которого в январе в Париже напала группа лиц и жестоко избила, выписали из больницы.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на представительницу украинского общества в Париже Марию Диамант.

"Сейчас его состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы", - сообщила Диамант.

Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно.

Также Юрия по запросу адвоката допросила полиция по делу о его избиении.

"Юрочка был серьезным и выстоял достойно. Но следующая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - рассказала Диамант.

Напомним, 22 января на Юрия напали неподалеку от Эйфелевой башни. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами.

У Юрия был пробит в нескольких местах череп, парень получил переломы рук, ножевые ранения и травмы глаз.

На избиение украинца отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, мэр Парижа Анн Идальго и известный французский футболист, нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.

По делу были задержаны двенадцать человек, 9 предъявили обвинение.