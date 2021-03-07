Из больницы вышел 15-летний Юрий Крученый, которого избили в Париже
Парня допросила полиция.
15-летнего украинца Юрия Крученого, на которого в январе в Париже напала группа лиц и жестоко избила, выписали из больницы.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на представительницу украинского общества в Париже Марию Диамант.
"Сейчас его состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы", - сообщила Диамант.
Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно.
Также Юрия по запросу адвоката допросила полиция по делу о его избиении.
"Юрочка был серьезным и выстоял достойно. Но следующая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - рассказала Диамант.
Напомним, 22 января на Юрия напали неподалеку от Эйфелевой башни. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами.
У Юрия был пробит в нескольких местах череп, парень получил переломы рук, ножевые ранения и травмы глаз.
На избиение украинца отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, мэр Парижа Анн Идальго и известный французский футболист, нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.
По делу были задержаны двенадцать человек, 9 предъявили обвинение.