Киев попал в "оранжевую" зону

В красной зоне - 4 области.

Киев попал в "оранжевую" зону
Фото: cheline.com.ua

Киев, который находился в "желтой" карантинной зоне, попал в "оранжевую" зону. Она не предусматривает автоматического введения дополнительных ограничений, но соответствующее решение может принять орган местного самоуправления.

Это предусмотрено новым перечнем зон адаптивного карантина, который Министерство здравоохранения Украины утвердило сегодня, 6 марта.

"Оранжевая" - еще Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.

В "красной" зоне - четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Напомним, сегодня, 6 марта, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено, что Закарпатье переходит в "красную" зону с 8 марта.

"Оранжевый" - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничений.

Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель:

1) заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог,

2) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%,

3) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - менее 300,

4) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60,

5) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%

6) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

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