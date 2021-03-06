Закарпатская область переходит в "красную зону" 8 марта

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

8 марта в Закарпатской области будет установлен самый высокий уровень эпидемической опасности - регион переходит в "красную зону".

Такое решение было принято сегодня, 6 марта, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Телеграм министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

Напомним, Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области ввела в части региона жесткий карантин.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщил, что на границе «красной зоны» еще Винницкая область.

Именно в этих областях за прошедшие сутки, 5 марта, было зафиксировано больше всего новых случаев ковида: в Житомирской (749) и в Винницкой (714).

По состоянию на 6 марта в "красной зоне" находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65 процентов;

количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - меньше 300;

количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20 процентов;

рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

Ранее Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Министр считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.