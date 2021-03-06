За сутки в Украине зафиксировано более 9 тыс. новых случаев ковида
156 человек умерли.
За прошедшие сутки, 5 марта, в Украине было зарегистрировано 9 144 новых случая коронавируса, в частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Умерли 156 человек.
Госпитализированы 3 309 человек, выздоровели 3 351 человек, проведено 81 333 теста: методом ПЦР - 38 972, методом ИФА - 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 734.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 682 случая;
- Винницкая область - 714 случаев;
- Волынская область - 195 случаев;
- Днепропетровская область - 488 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 749 случаев;
- Закарпатская область - 665 случаев;
- Запорожская область - 188 случаев;
- Ивано-Франковская область - 676 случаев;
- Киевская область - 595 случаев;
- Кировоградская область - 47 случаев;
- Луганская область - 35 случаев;
- Львовская область - 531 случай;
- Николаевская область - 337 случаев;
- Одесская область - 375 случаев;
- Полтавская область - 112 случаев;
- Ровенская область - 198 случаев;
- Сумская область - 194 случая;
- Тернопольская область - 357 случаев;
- Харьковская область - 522 случая;
- Херсонская область - 62 случая;
- Хмельницкая область - 376 случаев;
- Черкасская область - 143 случая;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 188 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 1 394 061 человек; выздоровели 1 194 373 человека, летальных случаев - 26 919; проведено 7 101 358 ПЦР-тестирований.
Кроме того, 5 марта от ковида были привиты 3 277 человек, с начала кампании вакцинации - 15 758 украинцев.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).
Напомним, Минздрав сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.