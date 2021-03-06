За сутки в Украине зафиксировано более 9 тыс. новых случаев ковида

156 человек умерли.

За прошедшие сутки, 5 марта, в Украине было зарегистрировано 9 144 новых случая коронавируса, в частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Умерли 156 человек.

Госпитализированы 3 309 человек, выздоровели 3 351 человек, проведено 81 333 теста: методом ПЦР - 38 972, методом ИФА - 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 734.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 682 случая;
  • Винницкая область - 714 случаев;
  • Волынская область - 195 случаев;
  • Днепропетровская область - 488 случаев;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 749 случаев;
  • Закарпатская область - 665 случаев;
  • Запорожская область - 188 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 676 случаев;
  • Киевская область - 595 случаев;
  • Кировоградская область - 47 случаев;
  • Луганская область - 35 случаев;
  • Львовская область - 531 случай;
  • Николаевская область - 337 случаев;
  • Одесская область - 375 случаев;
  • Полтавская область - 112 случаев;
  • Ровенская область - 198 случаев;
  • Сумская область - 194 случая;
  • Тернопольская область - 357 случаев;
  • Харьковская область - 522 случая;
  • Херсонская область - 62 случая;
  • Хмельницкая область - 376 случаев;
  • Черкасская область - 143 случая;
  • Черновицкая область - 522 случая;
  • Черниговская область - 188 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 394 061 человек; выздоровели 1 194 373 человека, летальных случаев - 26 919; проведено 7 101 358 ПЦР-тестирований.

Кроме того, 5 марта от ковида были привиты 3 277 человек, с начала кампании вакцинации - 15 758 украинцев.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).

Напомним, Минздрав сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.

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