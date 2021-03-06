Закарпатская область вводит жесткий карантин

За минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 у 748 закарпатцев.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области ввела в части региона жесткий карантин, который предусматривает закрытие школ, заведений питания и непродовольственных рынков.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

Отмечается, что сегодня в области фиксируют наибольшее количество лиц, имеющих подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 в 748 закарпатцев.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования!" - заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Согласно принятому решению, вводятся следующие ограничительные меры:

работа общепита (кроме адресной доставки и заказ на вынос);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60 процентов которых - предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий; проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Сейчас местные комиссии ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.

Напомним, 24 февраля директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный сообщил, что в области фиксируется вспышка заболевания коронавирусом, треть больниц заполнены почти на 100%.

Кроме того, МОЗ сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.