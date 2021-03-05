За сутки в Киеве обнаружили 910 новых случаев ковида, выздоровевших киевлян вдвое меньше

По состоянию на 5 марта от ковида вакцинировали 450 жителей столицы.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 910 больных коронавирусом, умерли 17 человек, выздоровели 454 пациента. По состоянию на 5 марта от ковида вакцинировали 450 киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (162), Дарницком (156) и Подольском (95) районах.

Госпитализированы 120 пациентов.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня в столице уже 140 916. Коронавирус побороли 96 149 киевлян. За период пандемии в Киеве зафиксировано 2 735 летальных случаев от коронавируса.

В КГГА сообщают, что в столице работают все школы и садики. На дистанционном обучении находятся 427 классов в 165 школах Киева .

Также в Киеве увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Более 52% больных детей - школьного возраста.