В Новой Зеландии тысячи жителей эвакуированы из-за мощных землетрясения

Сейсмические волнения не привели к значительным разрушительным последствиям.

Фото: Google

В Новой Зеландии произошла серия из трех землетрясений, самое мощное оценили в 8.1 балла. Это сильнейшее землетрясение, произошедшее в мире с августа 2018 года.

Тысячи жителей пришлось эвакуировать из-за угрозы цунами. Эпицентр сейсмических волнений пришелся на острова Кермадек. Их жители получили на мобильные аварийные оповещения об эвакуации, на улицах включили сирену, извещающую о цунами, пишет CNN.

Два первых землетрясения имели силу 7.3 и 7.4 балла. Существенных разрушений все три не вызвали, сообщает The Guardian.

Эвакуированные ждут разрешения вернуться домой
Фото: Nita Blake-Persen Twitter
Эвакуированные ждут разрешения вернуться домой

Сейсмолог Билл Фрай на пресс-конференции отметил, что впервые за 13 лет работы с землетрясениями в Новой Зеландии наблюдал возникновение сейсмических волнений "без существенных опознавательных знаков" этого.

Метеорологическое бюро Австралии сообщило, что после землетрясения наблюдали волны высотой примерно 64 см на удаленном острове Норфолк.

Напомним, в январе в Индонезии в результате землетрясения на острове Сулавеси магнитудой 6,2 по меньшей мере 35 человек погибли, сотни получили ранения. Землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 10 км, тысячи жителей покинули свои дома и спасались бегством.

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