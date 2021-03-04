Во Львове застрелился 34-летний патрульный

Он работал в патрульной полиции Львовщины в течение трех лет.

В четверг утром, 4 марта, на территории управления патрульной полиции Львовщины от огнестрельного ранения скончался полицейский.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET, а также подтвердили источники в правоохранительных органах.

34-летний полицейский утром заступал на смену. Он получил оружие, а потом зашел в биотуалет на территории управления, где выстрелил себе в голову.

Известно, что мужчина был родом с Волыни, он служил в патрульной полиции Львовщины более трех лет.

Впоследствии начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подтвердил смерть патрульного.

Напомним, ранее ГБР объявило подозрение заместителю начальника охраны колонии Николаева, в которой застрелилась инспектор.