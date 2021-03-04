НеАнгелы распались, и больше не будут существовать как группа

Слава Каминская сообщила поклонникам печальные новости: группа «НеАнгелы» - теперь история, и больше не будет существовать. Исполнительница заявила, что каждая из участниц пойдет своей дорогой.

«В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток — всё на двоих», - отметила в публикации певица.

Виктория Смеюха и Слава Каминская каждая пойдет своей дорогой, попытав счастья в сольной карьере:

«НЕАНГЕЛЫ — уже история. Мне не нравится слово «распались», мы с Викой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь. Из песни слов не выкинешь, «Роман» не пропадет из плейлистов тысяч людей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Напомним, Слава Каминская с юмором поздравила бывшего мужа с днем рождения.