В Украине более 88% подключенных к ИВЛ пациентов с ковидом умерли

С начала эпидемии коронавируса в Украине госпитализировали более 153,7 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии коронавируса и по состоянию на 1 марта к аппаратам искусственной вентиляции легких было подключено 8446 пациентов. Из них умерли 7479 - более 88%.

Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук Украины.

Всего в Украине были госпитализированы более 153,7 тыс. пациентов, из них более 16 тысяч находились в отделении интенсивной терапии. Количество умерших среди госпитализированных составило более 23,5 тыс.

"Общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2.8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, - 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - 89%", - говорится в исследовании.

Напомним, что к аппаратам ИВЛ подключают пациентов с тяжелым течением заболевания. Потребность в искусственной вентиляции возникает, когда уровень насыщения крови кислородом недостаточен и не может быть обеспечен другими кислородными аппаратами.