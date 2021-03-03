В Киеве за сутки обнаружили 655 больных коронавирусом, умерли 25 человек

Столица вышла на первое место по количеству новых больных впервые с 3 февраля.

В Киеве за сутки обнаружили 655 больных коронавирусом, умерли 25 человек
Фото: bigkiev.com.ua

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 655 больных коронавирусом, умерли 25 человек, выздоровели 789 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов.

С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 139 138 случаев коронавируса. Болезнь преодолели 95 385 киевлян. За период пандемии в столице зафиксировали 2 697 летальных случаев от ковида.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили 7 235 новых случаев ковида, больше всего - в Киеве. Столица вышла на первое место по количеству новых больных впервые с 3 февраля, поскольку до этого наибольшее число фиксировали преимущественно в Ивано-Франковской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
По всему Киеву превышен показатель загрязненности воздухаПо всему Киеву превышен показатель загрязненности воздуха
В Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусорВ Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусор
"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна
Умер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метроУмер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метро
Полиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фотоПолиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки 7 235 новых случаев ковида, 3 486 человек госпитализированыВ Украине за сутки 7 235 новых случаев ковида, 3 486 человек госпитализированы
Светлана Лобода тайно дала концерт в КиевеСветлана Лобода тайно дала концерт в Киеве
45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки
В Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицамВ Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицам
В Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидомВ Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидом
В Николаевской области на территории школы взорвался котел, под завалами оказался человекВ Николаевской области на территории школы взорвался котел, под завалами оказался человек
Коронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человекаКоронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человека
За сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковидаЗа сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковида
На сегодня тяжелой формой ковида в мире болеет 90 567 человекНа сегодня тяжелой формой ковида в мире болеет 90 567 человек
В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости