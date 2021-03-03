В Киеве за сутки обнаружили 655 больных коронавирусом, умерли 25 человек

Столица вышла на первое место по количеству новых больных впервые с 3 февраля.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 655 больных коронавирусом, умерли 25 человек, выздоровели 789 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов.

С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 139 138 случаев коронавируса. Болезнь преодолели 95 385 киевлян. За период пандемии в столице зафиксировали 2 697 летальных случаев от ковида.