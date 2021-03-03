На Житомирщине работнику полиции и двум его сообщникам объявили подозрение в пытках

Полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области и еще двум лицам сообщено о подозрении по фактам пыток, совершенных по сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2021 года двух юношей, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц. Ребят сразу начали бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом от юношей требовали признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его нахождения.

Впоследствии на место происшествия прибыл автомобиль патрульной полиции. Однако полицейский, вместо оказания помощи юношам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения о похищении автомобиля. После этого милиционер ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, начальника полиции Малина уволили из-за выбивания показаний подчиненными. Одним из пострадавших оказался родственник украинского дипломата. 20 января первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник написал в фейсбуке, что его 18-летнего племянника Арсена жестоко избили работники полиции в селе Маклаевка Малинского района.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

После начала досудебного расследования начали поступать сообщения о фактах пыток, которые происходили в Кагарлыцком отделении полиции. Весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции был выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции уволены 10 сотрудников. Пятерым полицейским вручили обвинительные акты.