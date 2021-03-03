В Украине за сутки 7 235 новых случаев ковида, 3 486 человек госпитализированы

В Украине за минувшие сутки провели 34 945 тестирований методом ПЦР и обнаружили 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера госпитализированы 3 486 человек с коронавирусом, выздоровели 5 118 человек, 185 пациентов умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 655 случаев;

- 655 случаев; Винницкая область - 577 случаев;

Волынская область - 211 случаев;

Днепропетровская область - 238 случаев;

Донецкая область - 232 случая;

Житомирская область - 296 случаев;

Закарпатская область - 479 случаев;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 640 случаев;

Киевская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 403 случая;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 309 случаев;

Полтавская область - 148 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 132 случая;

Тернопольская область - 343 случая;

Харьковская область - 394 случая;

Херсонская область - 40 случаев;

Хмельницкая область - 295 случаев;

Черкасская область - 130 случаев;

Черновицкая область - 495 случаев;

Черниговская область - 59 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине выявлено 1 364 705 случаев коронавируса. Выздоровели 1 182 036 человек, 26 397 человек от осложнений болезни умерли.

Напомним, днем ранее в Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида. Были госпитализированы за сутки 1 410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5 194 человека.