В Украине за сутки 7 235 новых случаев ковида, 3 486 человек госпитализированы
Выздоровели 5 118 человек, 185 пациентов умерли.
В Украине за минувшие сутки провели 34 945 тестирований методом ПЦР и обнаружили 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера госпитализированы 3 486 человек с коронавирусом, выздоровели 5 118 человек, 185 пациентов умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 655 случаев;
- Винницкая область - 577 случаев;
- Волынская область - 211 случаев;
- Днепропетровская область - 238 случаев;
- Донецкая область - 232 случая;
- Житомирская область - 296 случаев;
- Закарпатская область - 479 случаев;
- Запорожская область - 219 случаев;
- Ивано-Франковская область - 640 случаев;
- Киевская область - 427 случаев;
- Кировоградская область - 85 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Львовская область - 403 случая;
- Николаевская область - 197 случаев;
- Одесская область - 309 случаев;
- Полтавская область - 148 случаев;
- Ровенская область - 217 случаев;
- Сумская область - 132 случая;
- Тернопольская область - 343 случая;
- Харьковская область - 394 случая;
- Херсонская область - 40 случаев;
- Хмельницкая область - 295 случаев;
- Черкасская область - 130 случаев;
- Черновицкая область - 495 случаев;
- Черниговская область - 59 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине выявлено 1 364 705 случаев коронавируса. Выздоровели 1 182 036 человек, 26 397 человек от осложнений болезни умерли.
Напомним, днем ранее в Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида. Были госпитализированы за сутки 1 410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5 194 человека.