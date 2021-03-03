В Украине за сутки 7 235 новых случаев ковида, 3 486 человек госпитализированы

Выздоровели 5 118 человек, 185 пациентов умерли.

В Украине за сутки 7 235 новых случаев ковида, 3 486 человек госпитализированы
Фото: Київрада

В Украине за минувшие сутки провели 34 945 тестирований методом ПЦР и обнаружили 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера госпитализированы 3 486 человек с коронавирусом, выздоровели 5 118 человек, 185 пациентов умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 655 случаев;
  • Винницкая область - 577 случаев;
  • Волынская область - 211 случаев;
  • Днепропетровская область - 238 случаев;
  • Донецкая область - 232 случая;
  • Житомирская область - 296 случаев;
  • Закарпатская область - 479 случаев;
  • Запорожская область - 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 640 случаев;
  • Киевская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 85 случаев;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Львовская область - 403 случая;
  • Николаевская область - 197 случаев;
  • Одесская область - 309 случаев;
  • Полтавская область - 148 случаев;
  • Ровенская область - 217 случаев;
  • Сумская область - 132 случая;
  • Тернопольская область - 343 случая;
  • Харьковская область - 394 случая;
  • Херсонская область - 40 случаев;
  • Хмельницкая область - 295 случаев;
  • Черкасская область - 130 случаев;
  • Черновицкая область - 495 случаев;
  • Черниговская область - 59 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине выявлено 1 364 705 случаев коронавируса. Выздоровели 1 182 036 человек, 26 397 человек от осложнений болезни умерли.

Напомним, днем ранее в Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида. Были госпитализированы за сутки 1 410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5 194 человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
По всему Киеву превышен показатель загрязненности воздухаПо всему Киеву превышен показатель загрязненности воздуха
В Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусорВ Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусор
"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна
Умер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метроУмер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метро
Полиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фотоПолиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фото
Блок рекламы


Похожие новости
45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки
В Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицамВ Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицам
В Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидомВ Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидом
В Николаевской области на территории школы взорвался котел, под завалами оказался человекВ Николаевской области на территории школы взорвался котел, под завалами оказался человек
Коронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человекаКоронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человека
За сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковидаЗа сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковида
На сегодня тяжелой формой ковида в мире болеет 90 567 человекНа сегодня тяжелой формой ковида в мире болеет 90 567 человек
В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)
В Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных, 25 человек погиблиВ Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных, 25 человек погибли
В результате взрыва кислородного баллона в больнице в Черновцах погиб человекВ результате взрыва кислородного баллона в больнице в Черновцах погиб человек
Последние новости
Подгружаем последние новости