В Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учеников

На станционарном лечении находятся семеро школьников.

В Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учеников
Ілюстративне фото
Фото: Народна правда

В Житомире в школе №20 у девяти учеников зарегистрировали острую кишечную инфекцию, все дети - 2012-2013 годов рождения.

Семь школьников лечатся стационарно, два - амбулаторно, сообщили в пресс--службе ГСЧС.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в ООШ учится 885 учеников. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

О возможных путях заражения детей пока не сообщается.

Острые кишечные инфекции - заболевания, вызываемые различными микроорганизмами и локализующиеся преимущественно в кишечнике. Заражение происходит преимущественно при употреблении пищи или воды с возбудителем заболевания, но иногда ОКИ может передаваться воздушно-капельным путем.

Напомним, что в феврале вспышки кишечной инфекции дважды фиксировали на Тернопольщине.

19 февраля в Тернополе в результате вспышки ротавирусной инфекции пострадали 11 детей. 21 февраля в детском саду поселка Джурин Чертковского района в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 детей.

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