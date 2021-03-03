ГСЧС предупреждает о возможных подтоплениях в ряде областей

Под угрозой угодья во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

ГСЧС предупреждает о возможных подтоплениях в ряде областей
Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности подтопления во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3-5 марта продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м (над текущими уровнями воды) с выходом воды и последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Спасатели также предупреждают о подтоплении хозяйственных сооружений и затоплении сельхозугодий в населенных пунктах:

Старовижевского, Ратнивского, Маневицкого районов Волынской области;

Рокитновского района Ровенской области;

Емильчинского района Житомирской области.

Кроме того, в городе Червоноград Львовской области из-за угрозы подтопления объявлен желтый уровень опасности, в селе Междуречье - оранжевый.

Напомним, в Украине продолжают работу пункты обогрева для населения.

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