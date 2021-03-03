Тина Кароль призналась, что не держит зла на Полякову

Тина Кароль и Оля Полякова – две звезды украинского шоу-бизнеса, между которыми произошел громкий инцидент, затронувший тяжелое событие в жизни одной из них. Первая рассказала, как теперь относится к коллеге после ее слов о «плакальщице на похоронах».

“Я свое получила“: Тина Кароль рассказала об отношениях с Поляковой после скандала

Тина Кароль дала интервью Кате Осадчей в рамках программы «Светская жизнь», рассказав о том, как она теперь относится к своей коллеге и будет ли она вообще с ней общаться.

«Я зла не держу», - отметила исполнительница в интервью.

Певица рассказала, что попросила своего менеджера связаться с представителем Поляковой и «протянуть им руку помощи». Несмотря на то, что зарывать топор войны Тина Кароль пока не готова, она смирилась с тем, что ей еще не раз придется сталкиваться по работе со своей коллегой и им нужно научиться воспринимать друг друга.

“Я свое получила“: Тина Кароль рассказала об отношениях с Поляковой после скандала

«Я иду на встречу, если честно. Я свое получила. Она все увидела. Все всё поняли. Живем дальше…. Я открыта к разговору, которого еще, кстати, не было», - заявила певица.

Тина Кароль призналась, что ей не нужны извинения от Поляковой, а только ее профессионализм. Украинская звезда призналась, что не планирует дружить с коллегой, но и избегать ее совсем не собирается.

«Я хочу здороваться, когда вижу человека. Я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная, и я ее не вижу. Это не дружба, мы просто видим друг друга. Вот так», - подчеркнула Тина Кароль.


Напомним, Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни. Более того сама певица не стала этого отрицать.


Анастасия Березовская, Тудей

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