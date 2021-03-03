Тина Кароль в прозрачном топе похвасталась оригинальным нарядом

Тина Кароль как никогда эпатирует публику и представляет новые мерчи. С поклонниками звезда поделилась закулисьем с очередных съемок, показав свой довольно смелый образ.

Тина Кароль похвасталась фигурой в прозрачном топе

В Инстаграм-сториз успешная исполнительница опубликовала кадры со съемок. Звезда похвасталась красивой фигурой в прозрачном топе на тоненьких бретелях, украшенном толстым поясом с бляхой в стиле 80-х. Волосы Тина Кароль убрала назад в низкий хвост и сделала вечерник макияж.

Немного ранее в Инстаграм вокалистка сообщила поклонникам о выходе ее нового мерча. Совместно с брендом чулочных изделий звезда выпустила чулки с надписью «Скандал», посвященные ее недавно вышедшему хиту.

Тина Кароль похвасталась фигурой в прозрачном топе

В ролике, которым Тина Кароль поделилась с поклонниками, можно увидеть, как сама певица выступает в роли модели.

«Давай продолжим #скандал с самой провокационной коллаборацией года вместе с брендом Giulia. Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и непревзойдённой в наших чулках и колготках. Лимитированная коллекция в продаже уже 5 марта», - отметила в публикации артистка.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Напомним, Тина Кароль на “Голосі країни-11“ по-новому спела свой популярный хит с вокалистом из Марокко.


Анастасия Березовская, Тудей

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