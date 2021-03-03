45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки

Список ожидания начали формировать с 1 марта.

45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки
Фото: Макс Требухов

45 тысяч украинцев, не входящих в приоритетные группы, стали в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения или сайта "Действия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Менее чем за сутки 45 тысяч украинцев записались через Дія в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Вчера Минцифра совместно с Минздравом запустила онлайн-услугу, за сутки получили такой результат. 39 тысяч записались через приложение Дія, 5,3 тысячи - через портал Дія", - написал Федоров в фейсбуке.

Напомним, что для записи в очередь на вакцинацию нужно нужно зайти в раздел "Услуги" мобильного приложения "Дія" и выбрать там "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Надо будет указать сферу деятельности, место вакцинации и после этого ждать приглашения.

То же можно сделать на сайте «Дія», где нужно будет авторизоваться с помощью КЭП (электронного ключа, например, налоговой) или BankID.

Третий способ - записаться через национальный контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19. В этом случае необходимо будет указать оператору регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта.

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