В киевской школе распылили слезоточивый газ

Детей вывели на улицу, о пострадавших не сообщается.

В одной из школ Киеве 2 марта распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Примерно в 12:40 в школе №290 во время пятого урока всех детей вывели на улицу по тревоге. Причиной стал газовый баллончик, которым один из старшеклассников почему-то вдруг решил воспользоваться", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что некоторые дети на улице чизали, терли глаза и плакали. Ученики младших классов были испуганы.

"Всем родителям позвонили и попросили забрать детей из школы. Уроки были сорваны", - говорится в сообщении.

Официального сообщения полиции об этом инциденте пока нет.

Как сообщалось, 19 февраля, в городе Сквира Киевской области неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже здания школы. Всех учеников эвакуировали с места происшествия, 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет госпитализировали. Учебный процесс был приостановлен. Полиция разыскивает виновника.

В январе в Броварах Киевской области в одной из общеобразовательных школ неизвестные также распыляли слезоточивый газ, однако тогда никто не пострадал.

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