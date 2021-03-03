Меган Маркл черным нарядом с изображением лотоса сделала громкое заявление

Меган Маркл и принц Гарри прошли нелегкий путь и сделали это вместе. Помня о трудностях, с которыми столкнулась его мать, герцог Сассекский сделал все, чтобы поддержать супругу. Влюбленные вышли из состава королевской семьи, чтобы сбежать от травли и преследования британской прессы.

Беременная Меган Маркл появилась на публике в черном платье, сделав громкое заявление

А потому для нового выпуска шоу Опры Уинфри, в котором приняли участие Меган Маркл и принц Гарри, бывшая американская актриса надела платье со смыслом.

Члены королевской семьи Великобритании часто используют свои наряды, чтобы сделать заявление или послать сообщение публике. Это могут быть наряды определенных дизайнеров, цветов или принтов. Несмотря на то, что звезда сериала форс-мажоры покинула монаршее семейство, она не стала отказываться от столько полезной привычки.

Беременная Меган Маркл появилась на публике в черном платье, сделав громкое заявление

Для съемок с Опрой Уинфри беременная Меган Маркл выбрала черное шелковое платье от Armani с вышитым цветком лотоса с правой стороны стоимостью 142 тысячи гривен. Данный цветок символизирует возрождение и духовное просветление. Подобно лотосу, бывшей актрисе удается расти и развиваться в сложных условиях. Каждый раз, когда ее критикуют в прессе, она умудряется выйти с высоко поднятой головой.

Беременная Меган Маркл появилась на публике в черном платье, сделав громкое заявление

Как отметил в ролике принц Гарри, он рад, что смог быть рядом со своей женой и что ей не пришлось справляться с травлей в одиночестве.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP
— CBS (@CBS) March 1, 2021

Напомним, Принц Гарри рассказал, какие у него и Меган Маркл отношения с бабушкой-королевой после выхода из семьи.


Анастасия Березовская, Тудей

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