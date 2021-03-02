Полиция сообщила о подозрении 27-летней львовянке за продажу собственных интимных фото

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении 27-летней львовянке, которая распространяла в сети Интернет собственные порнографические фото и видео.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленницу разоблачили сотрудники Управления противодействия киберпреступности совместно со следователями Львовского городского управления полиции во время мониторинга сети Интернет. Правоохранители установили, что в период с марта 2020 по февраль 2021 года львовянка создавала и выкладывала на одном из телеграм-каналов фото и видео с признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за плату получить доступ к их пересмотру", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства женщины правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие доказательства. Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера.

Фото: lv.npu.gov.ua

Отмечается, что 26 февраля следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила коллекторскую фирму, которая шантажировала должников порнографией.

18 февраля Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей и хранение детской порнографии.