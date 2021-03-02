Умер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метро

Более пяти лет он боролся с раком костей.

В понедельник, 1 марта, внезапно умер актер Иван Марченко - многие киевляне могут помнить его по видеороликам о правилах поведения в столичном метро.

Об этом сообщила студия дубляжа LeDoyen Studio, где он работал.

"Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко", - говорится в сообщении.

Известно, что актер больше пяти лет боролся с раком костей. Он перенес операцию, однако вскоре болезнь опять вернулась.

Киевлянам Иван Марченко запомнился съемкой в остроумных рекламных роликах, в которых пассажирам рассказывали о правилах поведения в столичном метро.

Напомним, в июне 2016 года умер генеральный директор Киевского академического театра кукол, «голос» киевского метро Николай Петренко.