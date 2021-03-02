В Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицам

За сутки от осложнений умерли 162 человека.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5 194 человека. Тестирований было проведено 54 994, в том числе методом ПЦР - 27 407, методом ИФА - 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 104.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 357 470 человек; выздоровели - 1 176 918. От осложнений заболевания умерли 26 212 человек. Всего было проведено 6 948 980 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 463 случая;

- 463 случая; Винницкая область - 453 случая;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 206 случаев;

Донецкая область - 107 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 438 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 649 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 349 случаев;

Николаевская область - 153 случая;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 108 случаев;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 146 случаев;

Харьковская область - 319 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черновицкая область - 504 случая;

Черниговская область - 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине сделали прививки против коронавируса 1764 лицам.

Всего с начала кампании вакцинировано 5 905 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 70 прививок;

Донецкая область - 180 прививок;

Житомирская область - 109 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 36 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 70 прививок;

Луганская область - 70 прививок;

Львовская область - 70 прививок;

г. Киев - 70 прививок;

- 70 прививок; Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Полтавская область -100 прививок;

Ровенская область - 20 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 40 прививок;

Черновицкая область - 79 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).

Напомним, в связи с увеличением количества больных коронавирусом, с 3 марта Житомирская область окажется в "красной" зоне.

1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения ковида введен в Черновицкой области, а 26 февраля в "красную" зону перешла Ивано-Франковская область.