В Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицам

За сутки от осложнений умерли 162 человека.

В Украине обнаружили 5 336 новых случаев ковида, прививки сделали 1 764 лицам
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5 194 человека. Тестирований было проведено 54 994, в том числе методом ПЦР - 27 407, методом ИФА - 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 104.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 357 470 человек; выздоровели - 1 176 918. От осложнений заболевания умерли 26 212 человек. Всего было проведено 6 948 980 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 463 случая;
  • Винницкая область - 453 случая;
  • Волынская область - 140 случаев;
  • Днепропетровская область - 206 случаев;
  • Донецкая область - 107 случаев;
  • Житомирская область - 94 случая;
  • Закарпатская область - 438 случаев;
  • Запорожская область - 163 случая;
  • Ивано-Франковская область - 649 случаев;
  • Киевская область - 231 случай;
  • Кировоградская область - 26 случаев;
  • Луганская область - 32 случая;
  • Львовская область - 349 случаев;
  • Николаевская область - 153 случая;
  • Одесская область - 319 случаев;
  • Полтавская область - 131 случай;
  • Ровенская область - 108 случаев;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 146 случаев;
  • Харьковская область - 319 случаев;
  • Херсонская область - 18 случаев;
  • Хмельницкая область - 105 случаев;
  • Черкасская область - 93 случая;
  • Черновицкая область - 504 случая;
  • Черниговская область - 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине сделали прививки против коронавируса 1764 лицам.

Всего с начала кампании вакцинировано 5 905 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 40 прививок;
  • Волынская область - 100 прививок;
  • Днепропетровская область - 70 прививок;
  • Донецкая область - 180 прививок;
  • Житомирская область - 109 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 36 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 70 прививок;
  • Луганская область - 70 прививок;
  • Львовская область - 70 прививок;
  • г. Киев - 70 прививок;
  • Николаевская область - 80 прививок;
  • Одесская область - 60 прививок;
  • Полтавская область -100 прививок;
  • Ровенская область - 20 прививок;
  • Сумская область - 60 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 60 прививок;
  • Херсонская область - 90 прививок;
  • Хмельницкая область - 40 прививок;
  • Черкасская область - 40 прививок;
  • Черновицкая область - 79 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).

Напомним, в связи с увеличением количества больных коронавирусом, с 3 марта Житомирская область окажется в "красной" зоне.

1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения ковида введен в Черновицкой области, а 26 февраля в "красную" зону перешла Ивано-Франковская область.

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