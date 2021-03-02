Житомирская область с 3 марта перейдет в "красную" зону (обновлено)

За последние четыре недели в области втрое увеличилось количество заболевших.

В связи с увеличением количества больных коронавирусом Житомирская область окажется в "красной" зоне. Соответствующее решение сегодня примет государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом 1 марта во время брифинга рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сегодня будет проведена государственная комиссия ТЭБ и ЧС, по ее решению Житомирщина войдет в красную зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2 716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - отметил Бунечко.

По его словам, в "красную" зону попадут все районы области.

Обновление. Государственная комиссия провела внеочередное заседание 1 марта. Согласно его решению, с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории Житомирской области. На территории области будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Напомним, 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения ковида введен в Черновицкой области.

В "красную" зону 26 февраля перешла Ивано-Франковская область.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65 процентов;

количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - меньше 300;

количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20 процентов;

рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

"Красный" уровень определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения и вводится не ранее, чем через два дня после его опубликования.