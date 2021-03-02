В Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидом

Выздоровели только 16 киевлян.

В Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидом
Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 156 больных коронавирусом, умерли 5 человек, выздоровели 16 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28) районах.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 54 пациентов.

С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 138 020 случаев коронавируса. Болезнь преодолели 93 850 жителей. За период пандемии в столице зафиксировали 2 662 летальных случая от ковида.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Вчера были госпитализированы 1 779 человек с коронавирусом, выздоровели 1 701 человек, 68 пациентов умерли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
По всему Киеву превышен показатель загрязненности воздухаПо всему Киеву превышен показатель загрязненности воздуха
В Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусорВ Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусор
"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна
Украинский борщ попал в тройку лучших супов мираУкраинский борщ попал в тройку лучших супов мира
Медицинская система на грани коллапса: в Закарпатской области вспышка COVID-19Медицинская система на грани коллапса: в Закарпатской области вспышка COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковидаЗа сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковида
В Киеве от ковида умерли еще 8 человекВ Киеве от ковида умерли еще 8 человек
В Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусомВ Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусом
В Киеве сделали первую прививку против коронавирусаВ Киеве сделали первую прививку против коронавируса
В Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 январяВ Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 января
В Киеве затопило горячей водой подземный переход на проспекте ПобедыВ Киеве затопило горячей водой подземный переход на проспекте Победы
В Киеве за сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, выздоровели 195 пациентовВ Киеве за сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, выздоровели 195 пациентов
В Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и один отельВ Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и один отель
За сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4 351 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4 351 человек
За сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости