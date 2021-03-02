В Киеве в воскресенье обнаружили 156 новых больных ковидом
Выздоровели только 16 киевлян.
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 156 больных коронавирусом, умерли 5 человек, выздоровели 16 пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28) районах.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 54 пациентов.
С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 138 020 случаев коронавируса. Болезнь преодолели 93 850 жителей. За период пандемии в столице зафиксировали 2 662 летальных случая от ковида.
В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Вчера были госпитализированы 1 779 человек с коронавирусом, выздоровели 1 701 человек, 68 пациентов умерли.