Тина Кароль на "Голосі країни-11" спела свой популярный хит с вокалистом из Марокко

Шестой выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11" принес телезрителям немало сюрпризов, среди которых было выступление вокалиста из Марокко. Нарам Мумни приехал покорять украинскую сцену и звездных судей своим пением. Во время "слепых прослушиваний" марокканец исполнил хит "Desert Rose" Stinga.

На волшебный голос Нарама обернулись все судьи, но исполнитель выбрал команду Тины Кароль. Кроме того, он предложил Тине исполнить вместе ее украиноязычный хит "Закрили твої очі". Артистка с радостью согласилась на такое предложение.

Зрители были в восторге от такого дуэта и после их выступления в зале "Голоса країни" зазвучали громкие аплодисменты.

Также во время последнего эфира в команду Тины Кароль попал бывший участник "Голоса країни" Денис Потреваев, который в четвертом сезоне участвовал в баттле с Никитой Алексеевым, более известным как певец ALEKSEEV, и проиграл ему.

"Шесть лет назад я уже был участником шоу «Голос країни» и принимал участие в баттлах вместе с Никитой Алексеевым. К сожалению, я не прошел дальше. Очень часто мне говорят: смотри какая карьера сейчас у Никиты, и почему тебе не удалось стать известным музыкантом. Я всегда отвечаю, что наверно так и должно было быть. У меня есть ощущение, что сейчас мне есть что сказать на проекте. Длинных шесть лет я ждал этой «перезагрузки» и считаю, что мое время пришло. Я точно готов начать свой «звездный» путь", - рассказал Денис.

Денис исполнил песню Селин Дион «All by myself», и к нему повернулись все судьи, но он выбрал своим наставником Тину Кароль.

Ранее Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни "Скандал".