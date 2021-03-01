Тина Кароль на "Голосі країни-11" спела свой популярный хит с вокалистом из Марокко

Шестой выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11" принес телезрителям немало сюрпризов, среди которых было выступление вокалиста из Марокко. Нарам Мумни приехал покорять украинскую сцену и звездных судей своим пением. Во время "слепых прослушиваний" марокканец исполнил хит "Desert Rose" Stinga.

Тина Кароль на “Голосі країни-11“ по-новому спела свой популярный хит с вокалистом из Марокко

На волшебный голос Нарама обернулись все судьи, но исполнитель выбрал команду Тины Кароль. Кроме того, он предложил Тине исполнить вместе ее украиноязычный хит "Закрили твої очі". Артистка с радостью согласилась на такое предложение.

Зрители были в восторге от такого дуэта и после их выступления в зале "Голоса країни" зазвучали громкие аплодисменты.

Также во время последнего эфира в команду Тины Кароль попал бывший участник "Голоса країни" Денис Потреваев, который в четвертом сезоне участвовал в баттле с Никитой Алексеевым, более известным как певец ALEKSEEV, и проиграл ему.

"Шесть лет назад я уже был участником шоу «Голос країни» и принимал участие в баттлах вместе с Никитой Алексеевым. К сожалению, я не прошел дальше. Очень часто мне говорят: смотри какая карьера сейчас у Никиты, и почему тебе не удалось стать известным музыкантом. Я всегда отвечаю, что наверно так и должно было быть. У меня есть ощущение, что сейчас мне есть что сказать на проекте. Длинных шесть лет я ждал этой «перезагрузки» и считаю, что мое время пришло. Я точно готов начать свой «звездный» путь", - рассказал Денис.

Денис исполнил песню Селин Дион «All by myself», и к нему повернулись все судьи, но он выбрал своим наставником Тину Кароль.

Ранее Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни "Скандал".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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