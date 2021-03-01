В Польше лидера метал-группы оштрафовали за богохульство

Нергал известен своим пренебрежительным отношением к религиозным символам.

В Польше лидера метал-группы оштрафовали за богохульство
Фото: wallofsoundau.com

Районный суд участка Варшава-Мокотув оштрафовал фронтмена польской метал-группы Behemoth Адама Дарского (сценический псевдоним - Нергал) всего более чем на 18 тысяч злотых (около 5 тыс. долларов США) за оскорбление религиозных чувств. Певец опубликовал в Facebook фотографии растоптанной иконы Богоматери.

Защита певца и сторона обвинения обжаловали решение суда, а Нергал решил публично собирать средства на борьбу с преследованием "творческой экспрессии", сообщает Укринформ.

Фото: Facebook/Adam Nergal Darski

Следствие против певца инициировано по представлению в прокуратуру польского Патриотического общества и католической организации Ordo Iuris. По их убеждению, Нергал публикацией фото осквернил образ Богоматери, чем оскорбил чувства верующих, поэтому должен понести наказание.

Нергал, который не считает себя виновным, в видеообращении к своим сторонникам в сети Youtube отметил, что Польша является "фундаменталистским католическим режимом" и объявил о сборе средств, которые будут потрачены на борьбу с преследованием творческой экспрессии артистов. Он назвал глубоко несправедливым то, что в стране годами в судах не рассматриваются дела педофилии в церкви, а приговор по его делу вынесен в течение нескольких дней от начала его рассмотрения в суде.

По состоянию на 28 февраля на краудфаундинговой платформе Gofundme он собрал уже более 30 тыс. британских фунтов.

Нергал известен своим пренебрежительным отношением к религиозным символам. На него неоднократно в Польше подавали в суд, в частности, за уничтожение Библии на сцене во время концерта группы Behemoth в 2007 году, публичное сожжение крестов и осквернение образа распятого Христа. Во всех предыдущих случаях судебные процессы завершались закрытием дел.

Ранее в феврале на голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой".

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