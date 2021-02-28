Коронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человека
Летальных случаев - 89.
В Украине за минувшие сутки, 27 февраля, зафиксировали 5 833 новых случая коронавируса, среди них 795 детей и 146 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев - 89, выздоровели 1 702 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 218 человек и выписаны из больниц 3 005 человек.
За сутки совершено 47 811 тестирований: методом ПЦР - 24 491 и методом ИФА - 5 126, а также сделано 18 194 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 208 случаев;
Винницкая область - 558 случаев;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 334 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 528 случаев;
Закарпатская область - 423 случая;
Запорожская область - 98 случаев;
Ивано-Франковская область - 734 случая;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 399 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 144 случая;
Полтавская область - 58 случаев;
Ровенская область - 120 случаев;
Сумская область - 125 случаев;
Тернопольская область - 218 случаев;
Харьковская область - 276 случаев;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 237 случаев;
Черкасская область - 51 случай;
Черновицкая область - 411 случаев;
Черниговская область - 60 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 347 849 человек, выписаны 1 170 023 лица, летальных случаев - 25 982 и проведено ПЦР-тестов - 6 906 179.
Напомним, в пятницу, 26 февраля 2021 года, коронавирусом в Украине заболели еще 8 172 человек. Зафиксирован 151 летальный случай.