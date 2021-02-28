Коронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человека

Летальных случаев - 89.

Коронавирусом в Украине заболели еще 5 833 человека
Фото: facebook/Донбасс SOS

В Украине за минувшие сутки, 27 февраля, зафиксировали 5 833 новых случая коронавируса, среди них 795 детей и 146 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 89, выздоровели 1 702 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 218 человек и выписаны из больниц 3 005 человек.

За сутки совершено 47 811 тестирований: методом ПЦР - 24 491 и методом ИФА - 5 126, а также сделано 18 194 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 208 случаев;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 334 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 528 случаев;

Закарпатская область - 423 случая;

Запорожская область - 98 случаев;

Ивано-Франковская область - 734 случая;

Киевская область - 351 случай;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 399 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 58 случаев;

Ровенская область - 120 случаев;

Сумская область - 125 случаев;

Тернопольская область - 218 случаев;

Харьковская область - 276 случаев;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 237 случаев;

Черкасская область - 51 случай;

Черновицкая область - 411 случаев;

Черниговская область - 60 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 347 849 человек, выписаны 1 170 023 лица, летальных случаев - 25 982 и проведено ПЦР-тестов - 6 906 179.

Напомним, в пятницу, 26 февраля 2021 года, коронавирусом в Украине заболели еще 8 172 человек. Зафиксирован 151 летальный случай.

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