За сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковида

Умерли 14 человек.

В субботу, 27 февраля, в Киеве выявили 208 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 14 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди больных есть 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет, 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет, 12 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27).

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 63 человека.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 137 864. Коронавирус преодолели 93 834 жители. За период пандемии - в столице 2 657 летальных случаев от вируса.

Напомним, в субботу, 27 февраля в Украине зафиксировали 5 833 новых случая коронавируса, летальных случаев – 89.

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