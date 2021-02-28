За сутки в Киеве обнаружили 208 случаев ковида
Умерли 14 человек.
В субботу, 27 февраля, в Киеве выявили 208 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 14 человек.
Об этом сообщили в Киевсовете.
Среди больных есть 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет, 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет, 12 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27).
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 63 человека.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 137 864. Коронавирус преодолели 93 834 жители. За период пандемии - в столице 2 657 летальных случаев от вируса.
Напомним, в субботу, 27 февраля в Украине зафиксировали 5 833 новых случая коронавируса, летальных случаев – 89.