На сегодня тяжелой формой ковида в мире болеет 90 567 человек

Это 0,4% всех больных.

По состоянию на воскресенье, 28 февраля, в мире количество больных коронавирусом возросло до 114 470 159.

Об этом сообщается на портале worldometers.info.

Умерло 2 539 169 человек, выздоровело 90 010 421 человек.

Сейчас ковидом болеет 21 920 569 человек, из них 90 567 (0,4%) - в тяжелом или критическом состоянии.

Антирейтинг по количеству больных возглавляет США (29 203 086), Индия (11 097 134) и Бразилия (10 517 232). Там соответственно умерло 524 677, 157 092 и 254 263 человек.

Фото: скриншот

В Европе на первых позициях РоSSия с 4 246 079 больными (86 122 летальных случаев), Великобритания – 4 170 519 больных (122 705 смертей) и Франция – 3 736 016 случаев (умерло 86 332 человек).

Украина на 17-м месте в мировом и на 8-м в европейском рейтинге.

Напомним, с начала пандемии в Украине ковидом заразились 1 347 849 человек, а умерло от осложнений болезни 25 982.

Руководитель компании BioNTech Угур Шахин заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса позволит уменьшить количество инфицированных людей более, чем на 90%, однако, возможно, ее придется делать регулярно.