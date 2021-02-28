В Днепре трое мужчин и подросток провалились под лед

В воскресенье утром в городе Днепр трое мужчин и подросток провалились под лед. Их удалось спасти, сообщили в МВД .

"Трое взрослых мужчин пошли прогуляться по тонкому льду и потащили за собой 13-летнего мальчика. Все четверо провалились под лед. Все они погибли бы от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции. С помощью троса с лебедкой, лестницы и веревок, которые дали неравнодушные граждане, они начали вытаскивать трех мужчин и ребенка. Полицейские максимально возможно приблизились по льду к пострадавшим и в первую очередь спасли совместными усилиями ребенка, после чего спасли мужчин, которые уже из последних сил держались за лед", - рассказал заместитель министра Антон Геращенко.

Все пострадавшие госпитализированы с переохлаждением.

Патрульные Сергей Миняйло и Олег Предвичный, которые спасли людей, будут представлены к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД .

Напомним, что в январе на водоемах Украины погибли более 50 человек.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций советуют выходить на лед только при устойчивой морозной погоде, которой в Украине нет уже несколько дней.