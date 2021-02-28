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2021-02-28
В Одесской области сгорело здание сауны
Погибших и пострадавших нет.
В Одесской области 11 спасателей гасили возгорание сауны.
Об этом сообщили местные спасатели.
"28 февраля в 14:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного дома в с. Броска Измаильского района, дачный кооператив "Дружба", аллея 5", - говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС
Спасатели установили, что горит крыша и помещение двухэтажного частного дома сауны на общей площади 300 кв. м.
Пожар локализован в 15:37 и в 16:32 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено здание сауны.
Погибших и пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Напомним, в Киевской области сгорел деревянный дом, на пожаре погиб 34-летний мужчина.