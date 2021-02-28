Тина Кароль стала веганом перед поездкой в Африку

Тина Кароль не так давно стала веганом и рассказала, что сподвигло ее к такому решению. Есть мясо артистка перестала накануне своей поездки в Намибию. Кароль призналась, что в один день она проснулась и поняла, что больше не может есть животных.

Тина Кароль стала веганом и рассказала, как себя чувствует

"В один день я проснулась и почувствовала - все! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери- равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо", - рассказала Тина своиv подписчикам в Instagram.

Тина Кароль отметила, что научилась мыслить более масштабно, стала намного счастливей и почувствовала свободу на физическом уровне, когда стала веганом.

"А еще я стала намного счастливеи?. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления", - добавила украинская исполнительница.

В Намибию Тина Кароль пригласила и своего сына Вениамина, который учится в Англии. Они вместе провели незабываемый отпуск в Африке, съездили в сафари, зоопарк, а также Тина Кароль сделала себе роскошную фотосессию на фоне песчаных дюн.

Тина Кароль стала веганом и рассказала, как себя чувствует

Ранее сообщалось, что кадры из африканского путешествия Тины Кароль появились в новом выпуске журнала Viva.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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