В Днепре толпа молодых людей стреляла в предпринимателя и его жену, среди задержанных сын известного бизнесмена, - СМИ

Задержан 21-летний сын бизнесмена Александра Петровского.

В Днепре толпа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных - сын известного бизнесмена Александра Петровского.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Стрельба случилась в ночь на воскресенье, 28 февраля, в кафе "Тиница", которое расположено в Соборном районе Днепра на улице Высоковольтной.

Фото: censor.net
Фото: https://censor.net/

"Примерно 10-15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степная" Артура Рысина", - отмечает издание.

Фото: censor.net

Как установило следствие, у кафе, где находился бизнесмен с женой и друзьями, возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G.

Позже было установлено, что молодые люди приехали на микроавтобусе Volkswagen Transporter, также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota, Lexus и др.).

В городе был введен план "Перехват". В результате уже задержаны 14 причастных к инциденту. При осмотре у них правоохранители обнаружили охотничьи и травматические патроны.

Фото: censor.net

По данным источников, среди задержанных оказался и 21-летний Ермак Петровский, проживающий в Днепре и который является сыном известного бизнесмена Александра Петровского.

Фото: censor.net

Местное издание "Информатор" также опубликовало видео инцидента.

Напомним, в Харькове драка в аптеке переросла в стрельбу, задержали 20 человек.

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