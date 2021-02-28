Немецкие вирусологи говорят о третьей волне коронавируса в стране

Ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, консультирующий правительство Германии в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, предостерег об опасности третьей волны пандемии в Германии.

Об этом он заявил в комментарии для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет Немецкая волна.

На вопрос журналиста, находится ли Германия в третьей волне пандемии, Дростен ответил, что на данный момент страна переживает начало такого развития событий. В подтверждение своего утверждения вирусолог указал на развитие ситуации в других странах, а также на результаты моделирования дальнейшего развития ситуации в самой Германии.

По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 28 февраля в ФРГ за сутки зафиксировали 7 890 новых случаев заражения и 157 новых смертельных случаев из-за COVID. Таким образом, в стране в связи с COVID умерли уже более 70 000 человек. Недельные средние показатели заражения наблюдаются на уровне 63,8 на 100 000 человек.

На фоне этого вирусолог также признал, что при нынешних темпах заражений вакцинация также мало чем сможет помочь, хотя одновременно это может значительно сократить показатели смертности среди наиболее уязвимых пожилых людей.

Говоря о возможных послаблениях нынешних ограничений, то Дростен прогнозирует их не раньше второй половины лета.

Профессор Торстен Лер, который специализируется на прогнозах относительно ситуации с пандемией, тоже предупреждает о значительном ускорении темпов распространения инфекции.

Как информирует Der Spiegel, по его данным, уже в апреле при нынешних темпах распространения коронавируса показатели заражений могут вернуться к уровню, который наблюдался до Рождества.

Причиной этого профессор Лер называет все более активное распространение британского варианта коронавируса (B.1.1.7), а также оживление контактов между жителями Германии, которое наблюдается с середины февраля.

Напомним, правительство Германии продолжил до 7 марта действие жесткого карантина из-за пандемии ковида. Ранее планировалось, что ограничения будут отменены в середине февраля.