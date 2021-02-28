Число жертв пожара в черновицкой больнице возросло до двух

77-летний мужчина получил 75% ожогов тела и находился в реанимационном отделении городской клинической больницы.

Число жертв пожара в черновицкой больнице возросло до двух
Фото: chernivtsi.online

Ночью в Черновцах умер второй человек, который пострадал в результате пожара в городской клинической больнице № 1.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

"В результате данного происшествия погибли 2 человека (второй человек, пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 27 февраля, в 13:15 в Черновцах произошел пожар в больнице по ул. Героев Майдана, 226, где лечат больных ковидом.

В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов, его пытались спасти в реанимации.

ГСЧС сообщила, что предварительной причиной пожара стало возгорание кислородной трубы с последующим возгоранием.

Мэр Черновцов Роман Кличук отметил, что пожар "не связан с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было".

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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