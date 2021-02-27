Украинский борщ попал в тройку лучших супов мира

Украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов, сообщает Голос Америки.

"Борщ - это обычный свекольный суп, который получает пикантность от кваса и лакто-ферментированного свекольного сока", - так описывает блюдо издание CNN Travel, составившее рейтинг.

"Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. К борщу часто добавляют щедрую порцию сметаны", - говорится в статье CNN.

"Хотя этот суп иногда приписывают русской кухне, это мнение остро оспаривают. Украинские повара сейчас проводят кампанию, чтобы их версию добавили в Мировое наследие ЮНЕСКО", - отметила автор статьи.

Первые два места в списке лучших супов мира заняли Банга из Нигерии (суп из сома, сухих морепродуктов и говядины) и суп Фо из Вьетнама (лапша, говядина, среди специй добавляется корица).

В 20-ку лучших супов попал также грузинский Харчо, испанский Гаспачо, американский Гамбо, а также французский рыбный суп Буйабес.

Ранее сообщалось, что инспекторы Мишлен "приписали" борщ роSSийской традиционной кухне.

В октябре этого года экспертный совет рекомендовал украинскому Министерству культуры и информационной политики внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща". Также в Украине собираются включить это блюдо в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В декабре украинские чиновники приняли участие в кампании в поддержку включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры в прямом эфире соревновались в приготовлении борща.