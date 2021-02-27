В Одессе в СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар
Огонь уже потушили, никто не пострадал.
Вечером 27 февраля в одесском следственном изоляторе на Водопроводной улице произошел пожар. Очевидцы опубликовали видео, как с территории СИЗО поднимается дым.
По данным издания Думская, пожар вспыхнул в подсобке на площади 3 на 3 квадратных метра. Огонь уже потушили, никто не пострадал.
Пресс-секретарь Государственной уголовно-исполнительной службы Инна Попова подтвердила LB.ua факт пожара в СИЗО.
По ее словам, возгорание возникло на кухне, немного задело столовую. Пострадавших нет.
Попова сообщила, что пожар возник в 19:50. Его ликвидировали в 20:40.
"В результате неосторожного обращения с огнем возник пожар подсобного помещения для хозяйственного инвентаря, примыкающего к пищеблоку учреждения, в результате чего была повреждена кровля площадью 5 кв. м. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - отметила она .
По словам Инны Поповой, осужденный Сергей Стерненко в результате пожара не пострадал.
Ранее сообщалось, что приговоренного к семи годам лишения свободы активиста Сергея Стерненко содержат в одесском СИЗО в отдельной камере с дополнительными мерами безопасности. Адвокат Стерненко Масси Найем заявил, что приговор его подзащитному создает национальную угрозу, поэтому сторона защиты подала заявление о переводе Стерненко из Одесского СИЗО в Киев.