В Одессе в СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар

Огонь уже потушили, никто не пострадал.

Вечером 27 февраля в одесском следственном изоляторе на Водопроводной улице произошел пожар. Очевидцы опубликовали видео, как с территории СИЗО поднимается дым.

По данным издания Думская, пожар вспыхнул в подсобке на площади 3 на 3 квадратных метра. Огонь уже потушили, никто не пострадал.

Пресс-секретарь Государственной уголовно-исполнительной службы Инна Попова подтвердила LB.ua факт пожара в СИЗО.

По ее словам, возгорание возникло на кухне, немного задело столовую. Пострадавших нет.

Попова сообщила, что пожар возник в 19:50. Его ликвидировали в 20:40.

"В результате неосторожного обращения с огнем возник пожар подсобного помещения для хозяйственного инвентаря, примыкающего к пищеблоку учреждения, в результате чего была повреждена кровля площадью 5 кв. м. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - отметила она .

По словам Инны Поповой, осужденный Сергей Стерненко в результате пожара не пострадал.

Ранее сообщалось, что приговоренного к семи годам лишения свободы активиста Сергея Стерненко содержат в одесском СИЗО в отдельной камере с дополнительными мерами безопасности. Адвокат Стерненко Масси Найем заявил, что приговор его подзащитному создает национальную угрозу, поэтому сторона защиты подала заявление о переводе Стерненко из Одесского СИЗО в Киев.

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