В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)

Еще один человек в тяжелом состоянии в реанимации.

В городской больнице в Черновцах взорвался кислородный баллон, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 февраля в 13:15 в г. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб 1 человек, а также 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

Из больницы эвакуированы 20 человек.

Пожар тушили 20 чрезвычайников. Обстоятельства происшествия уточняются.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак написала о происшествии в соцсети "Facebook".

"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже!", - написала она.

Обновление 15:53. Мэр Черновцов Роман Кличук написал на своей странице в соцсети Facebook, что он сейчас находится в первой городской больнице.

"Сегодня здесь произошел трагический случай: пожар в одной из палат, где оказывают помощь больным коронавирусной болезнью. Один человек погиб, и я хочу выразить соболезнования его родным и близким. Еще один человек сейчас находится в реанимации вследствие тяжелых ожогов. Врачи делают все возможное", - говорится в сообщении.

Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали, отметил мэр. Но сейчас в них стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было", - добавил Кличук.

Напомним, 3 февраля во время пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.