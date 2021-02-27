В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)

Еще один человек в тяжелом состоянии в реанимации.

В результате пожара в больнице в Черновцах погиб человек (обновлено)
Фото: chernivtsi.online

В городской больнице в Черновцах взорвался кислородный баллон, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 февраля в 13:15 в г. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб 1 человек, а также 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

Из больницы эвакуированы 20 человек.

Пожар тушили 20 чрезвычайников. Обстоятельства происшествия уточняются.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак написала о происшествии в соцсети "Facebook".

"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже!", - написала она.

Обновление 15:53. Мэр Черновцов Роман Кличук написал на своей странице в соцсети Facebook, что он сейчас находится в первой городской больнице.

"Сегодня здесь произошел трагический случай: пожар в одной из палат, где оказывают помощь больным коронавирусной болезнью. Один человек погиб, и я хочу выразить соболезнования его родным и близким. Еще один человек сейчас находится в реанимации вследствие тяжелых ожогов. Врачи делают все возможное", - говорится в сообщении.

Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали, отметил мэр. Но сейчас в них стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было", - добавил Кличук.

Напомним, 3 февраля во время пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Горбунов спел в дуэте с ПотапомЮрий Горбунов спел в дуэте с Потапом
Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в КиевеСуд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
В Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидомВ Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидом
В Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусорВ Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусор
В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных, 25 человек погиблиВ Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных, 25 человек погибли
В результате взрыва кислородного баллона в больнице в Черновцах погиб человекВ результате взрыва кислородного баллона в больнице в Черновцах погиб человек
В Киеве от ковида умерли еще 8 человекВ Киеве от ковида умерли еще 8 человек
В Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человекаВ Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человека
Во время пожара на ферме в Мукачево погибли 165 свинейВо время пожара на ферме в Мукачево погибли 165 свиней
В Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусомВ Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусом
Правительственная комиссия назвала причины пожара в доме престарелых в ХарьковеПравительственная комиссия назвала причины пожара в доме престарелых в Харькове
В заповеднике "Аскания-Нова" снова массово погибли птицыВ заповеднике "Аскания-Нова" снова массово погибли птицы
За сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4 351 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4 351 человек
В Харькове на улице застрелили мужчину. Нападающий задержан (обновлено)В Харькове на улице застрелили мужчину. Нападающий задержан (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости