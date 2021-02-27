С начала года чрезвычайники спасли в Карпатах более 360 туристов

Горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС с начала 2021 года спасли в горах более 360 человек и оказали помощь более 220 гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, 25 февраля на Закарпатье, вблизи с. Вышка Великоберезнянского района, на г. Красия во время катания на лыжах получили травмы 2 туриста.

Спасатели оказали медицинскую помощь и эвакуировали их со склона.

В свою очередь, на Львовщине спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Тростян оказали помощь травмированной туристке-лыжнице. Во время катания 66-летняя киевлянка получила травму правой ноги. Спасатели оказали пострадавшей домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам.

В то же время, в Межгорском районе Закарпатья, у подножия г. Магура-Жиде и г. Гемба и прилегающих к ним территорий и склонов, продолжался поиск туриста из Киева , который 13 февраля заблудился во время катания на лыжах.

Спасатели просят, отправляясь в туристический поход, соблюдать ряд рекомендаций:

обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше - зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;

избегайте походов в одиночку. Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;

убедитесь, что ваше экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;

поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.